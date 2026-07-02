РФ уничтожила склад Украинского Красного Креста во время атаки на Киев

Массированный обстрел Киева 2 июля

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине, выпустив 570 средств воздушного нападения - 74 ракеты и 496 беспилотников. Главной целью вражеской атаки стал Киев. Силам ПВО удалось сбить 524 цели.

В результате падения обломков и прямых попаданий в столице зафиксировали разрушение более чем на 30 локациях, повреждено более 20 жилых домов, станцию скорой помощи и объекты энергетики ДТЭК. Из-за значительных разрушений и большого количества жертв 3 июля в Киеве объявлен День траура.

Самые тяжелые последствия зафиксировали в Дарницком районе города, где из-за вражеской ракеты произошло разрушение и обрушение жилого дома, под завалами которого оказались люди.

По последним данным полиции и КМВА, общее число погибших от удара РФ по Киеву превысило 20 человек и выросло, по меньшей мере, до 22 граждан. Число пострадавших достигло 100 человек, среди них малолетние дети.

На место вражеского попадания в Дарницком районе прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что Россия безусловно получит ответ за сегодняшний удар по Киеву и подчеркнул, что Украина выступает за справедливое окончание войны.