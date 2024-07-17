РФ уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области

По его словам, сейчас линия фронта на Липцовском и Волчанском направлениях остается стабильной. На Волчанском направлении также продолжаются активные боевые действия.

Синегубов отметил, что на Купянском направлении ситуация несколько тяжелее, чем на севере Харьковской области. В частности, сегодня ночью там была уничтожена переправа через реку Оскол.

"Сегодня ночью враг в очередной раз разрушил переправу через реку Оскол. Сейчас будем принимать все меры по ее восстановлению и восстановлению. Это уже, к сожалению, типичная ситуация для нас. Однако враг показывает, что для него это принципиально. Если раньше он избивал туда или управляемыми авиабомбами, или другими мерами. Сегодня прилетела ракета типа "Х". Поэтому мы понимаем, что для врага цель является приоритетной. .

Следует заметить, что россияне уничтожили гражданскую переправу, по которой двигаются гражданские граждане, автобусы, в том числе эта переправа использовалась для эвакуации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на фронте продолжались позиционные бои по многим направлениям. Также фиксируется продвижение российских кафиров к северо-западу от Авдеевки .

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