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РФ уничтожила пять магазинов JYSK за месяц: работникам предлагают релокацию

11:15 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Анастасия Мацепа
Фото: российские атаки уничтожили пять магазинов JYSK за последний месяц (Евгений Иваница)

В Запорожье в результате российской атаки уничтожен магазин JYSK. Это уже пятый магазин сети, разрушенный российскими ударами за последний месяц.

По его словам, за последний месяц российские атаки уничтожили магазины JYSK в Сумах, Днепре, Кривом Роге и дважды в Запорожье.

''Самое важное – соблюдение всех требований безопасности снова позволило избежать жертв среди наших работников и покупателей'', – отметил Евгений Иваница.

Он также сообщил, что работникам уничтоженных магазинов JYSK предоставят возможность релоцироваться в другие города Украины, где продолжают работать магазины сети.

Иваница также отметил, что из-за российских атак украинские города остаются без привычных признаков нормальной жизни. По его словам, компании, в частности, Эпицентр, Sinsay и Фокстрот, уже покинули Сумы и Запорожье.

Напомним, российские кафиры во вторник 22 сентября вечером снова атаковали Запорожье. Под ударом оказался очередной торговый центр "Амстор", в результате чего на объекте был масштабный пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным разведки, Российская Федерация готовит новый массированный обстрел нашей страны.

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