РФ уничтожила пять магазинов JYSK за месяц: работникам предлагают релокацию

По его словам, за последний месяц российские атаки уничтожили магазины JYSK в Сумах, Днепре, Кривом Роге и дважды в Запорожье.

''Самое важное – соблюдение всех требований безопасности снова позволило избежать жертв среди наших работников и покупателей'', – отметил Евгений Иваница.

Он также сообщил, что работникам уничтоженных магазинов JYSK предоставят возможность релоцироваться в другие города Украины, где продолжают работать магазины сети.

Иваница также отметил, что из-за российских атак украинские города остаются без привычных признаков нормальной жизни. По его словам, компании, в частности, Эпицентр, Sinsay и Фокстрот, уже покинули Сумы и Запорожье.