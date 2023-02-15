РФ заставляет людей оформить спецпропуска для перемещения в оккупации, - мэр Мелитополя

Оккупанты в Запорожской области продолжают издеваться над людьми и обязали их оформить спецпропуска для перемещения между городами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В начале 2023 года россияне анонсировали новое правило перемещения в оккупации. Для выезда за пределы населенного пункта обязали жителей оформить спецпропуск в фейковой комендатуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больших очередях жители пытались получить пропуск для "свободного" перемещения. Однако оккупанты не смогли их выдавать, ведь не напечатали достаточно бланков.

"Теперь россияне снова упомянули об ограничениях - будут выпускать только со спецпропуском. С 1 марта получить его можно только при наличии российского паспорта", - добавил мэр Мелитополя.