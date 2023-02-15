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РФ заставляет людей оформить спецпропуска для перемещения в оккупации, - мэр Мелитополя

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты в Запорожской области продолжают издеваться над людьми и обязали их оформить спецпропуска для перемещения между городами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В начале 2023 года россияне анонсировали новое правило перемещения в оккупации. Для выезда за пределы населенного пункта обязали жителей оформить спецпропуск в фейковой комендатуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больших очередях жители пытались получить пропуск для "свободного" перемещения. Однако оккупанты не смогли их выдавать, ведь не напечатали достаточно бланков.

"Теперь россияне снова упомянули об ограничениях - будут выпускать только со спецпропуском. С 1 марта получить его можно только при наличии российского паспорта", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что россияне в 2022 году железнодорожными вагонами и сотнями фур вывезли из Запорожской области около миллиона тонн зерна.

Власти РФ пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях Украины и планируют предоставлять льготы при покупке россиянами там жилья.

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