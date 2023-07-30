В РФ меняют политику по освещению контрнаступления ВСУ, - ISW

В России сегменты провоенного ультранационалистического информпространства присоединились к попыткам Кремля изобразить украинское контрнаступление как якобы неуспешное.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина, ссылаясь на отчет ISW.
Так, в РФ "военкоры" и различные "Z-патриоты" стали все чаще и больше преувеличивать потери, которые якобы несут ВСУ, и все меньше рассказывая о потерях и проблемах Росармии.
Известные российские блогеры все чаще неверно представляют украинские контрнаступательные операции как будто бы серию неудачных атак по всей линии соприкосновения.
Эксперты обращают внимание, что российские блогеры широко распространили кадры от 29 июля, утверждая, что на них видно, как один российский танк якобы разгромил целую украинскую роту с бронетехникой недавно, но на самом деле кадры сняты 7 июня, и показывают, как артиллерийские подразделения войск РФ наносят удары по колонне ВСУ.
Российские источники ранее ретранслировали старые кадры в поддержку заявлений о том, что ВСУ будто бы несут значительные потери в бронетехнике, а увеличение видеоматериалов 29 июля указывает на то, что в РФ источники преднамеренно усиливают старые кадры, чтобы поддержать версию Кремля.
В отчете говорится о том, что российский диктатор Владимир Путин в подобной попытке преувеличения недавно заявил, будто ВСУ потеряли 39 единиц бронетехники за несколько дней боев в западной части Запорожской области.
Специалисты ISW считают, что Кремль, вероятно, меняет свою политику в отношении освещения войны, чтобы преуменьшить возможности успешного контрнаступления ВСУ, и позиционировать себя как эффективного руководителя военных действий.
Российские "военкоры" продолжают сообщать о локальных продвижениях ВСУ, и некоторых проблемах с российскими оборонительными операциями, но более широкое оперативное представление украинского контрнаступления в провоенном информационном пространстве РФ согласуется с вероятным изменением изображения контрнаступления Кремлем, отмечают аналитики.
Недавно оккупанты заявили, что их войска якобы заставили ВСУ отступить на несколько километров, оставив при этом три небольших населенных пункта. При этом в Силах обороны такую информацию опровергли.
Тем временем The New York Times сообщает, что наступление ВСУ под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику россиян. После этого будет возможность зайти в тыл Бахмута.
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