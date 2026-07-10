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РФ меняет тактику возле Орехова: Волошин раскрыл, как оккупанты хотят использовать непогоду

13:50 10.07.2026 Пт
2 мин
Россияне не прекращают интенсивные обстрелы КАБами на южном фронте
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российские оккупанты (Getty Images)

Российские войска активизировались на Ореховском направлении. Оккупанты хотят воспользоваться плохой погодой, чтобы перекинуть своих диверсантов ближе к городу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Он рассказал, что за последние несколько дней россияне возобновили активность на Ореховском направлении.

"В основном, это у самого Орехова, где, по данным нашей разведки, враг получил задачу, пользуясь ухудшением погодных условий, о которой сейчас говорят метеорологи, будет пытаться ввезти инфильтрационные диверсионные группы в направлении самого Орехова, поближе к городу", - заявил Волошин.

Спикер Сил обороны отметил, что параллельно с этим российская армия продолжает интенсивно обстреливать Орехов и другие населенные пункты на юге Украины КАБами.

По его словам, только за минувшие сутки на Орехов сбросили около десяти управляемых авиабомб. В общей сложности на южном фронте враг ежедневно наносит до 25 авиаударов, используя для этого около сотни таких бомб.

Напомним, российские войска продолжают наносить удары по Запорожью. Так, 9 июля оккупанты атаковали город, их целью стала заправка. Несколькими днями ранее, 6 июля, россияне также обстреляли АЗС в Запорожье. В результате атаки погибли два человека, еще девять получили ранения.

Вечером 4 июля войска РФ совершили серию ударов по городу. Тогда повреждения получили многоэтажный жилой дом и объекты критической инфраструктуры, также сообщалось о пострадавших.

Вечером 3 июля российские дроны попали в отделение №7 "Новой почты" в Запорожье. В результате атаки погиб работник компании.

Ранее в тот же день кафиры сбросили КАБы на одно из городских предприятий, в результате чего погиб один человек. Впоследствии российские войска повторно атаковали Запорожье. Во время второго удара ранения получили две находившиеся на улице женщины.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате той атаки возросло до 21. Среди раненых были двое детей - 12-летний мальчик и 16-летняя девушка.

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