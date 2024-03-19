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РФ меняет маршруты поставок из Сирии из-за постоянных атак морских дронов в Черном море

Вторник 19 марта 2024 15:31
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РФ меняет маршруты поставок из Сирии из-за постоянных атак морских дронов в Черном море Иллюстративное фото: РФ меняет маршруты поставок из Сирии из-за атак морских дронов в Черном море (U24 GOV)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вынуждена изменять маршруты доставки вооружения из и в Сирию из-за постоянных атак украинских надводных дронов в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ItaMilRadar.

Об этом свидетельствуют данные по маршрутам российских грузовых кораблей "Оборонлогистики": "Sparta IV" и "Ursa Major", которые Минобороны РФ использует для этого.

В частности, российские корабли вместо короткого маршрута в 2,5 тысячи километров с базы ВМФ РФ в сирийском порту Тартус через Босфор и Черное море в Новороссийск направляются через все Средиземное море. Они обходят вокруг Европы по Атлантике до Балтийского моря, а протяженность маршрута теперь составляет около 9 тысяч километров.

Кроме этого вместе с указанными судами курсирует танкер Yaz. А как минимум в Средиземном море их сопровождал фрегат ЧФ РФ проекта 11356г "Адмирал Григорьевич".

Следует отметить, что такие изменения маршрутов произошли недавно, ведь еще в июле 2023 года российские корабли грузились вооружением в Новороссийск и плыли в Сирию.

Пока данные свидетельствуют о том, что "Sparta IV" и "Ursa Major" находятся в Северном море, пройдя Ла-Манш. Портами их прибытия вероятно Балтийск в Калининградской области РФ и Санкт-Петербург соответственно.

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Напомним, 5 марта подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины атаковало российский корабль "Сергей Котов" с помощью надводных дронов.

В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение корма, правого и левого бортов. Источники РБК-Украина сообщали, что на борту корабля во время удара находился вертолет. Вероятно, это был Ка-27.

Это уже далеко не первая потеря русского флота в Черном море. Как заявлял спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, на фоне потерь россияне держат в портах Крым минимум военных кораблей. Там базируются только суда, которые оккупанты считают не столь ценными.

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