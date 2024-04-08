РФ изменила тактику ударов по энергосистеме Украины, убытки хуже чем в 2023, - FT

Вместо массированных обстрелов, террористы сосредоточились на ударах высокоточными ракетами по электростанциям в менее защищенных регионах. Некоторые из них, возможно, не удастся восстановить до следующей зимы.

Как утверждают украинские официальные лица, ущерб, который нанесла Россия, не такой масштабный, впрочем, хуже, чем зимой 2022-2023 годов.

В течение 22-29 марта враг нанес удары по семи тепловым электростанциям, а также двум гидроэлектростанциям. В то же время энергообъекты Киева россияне не трогают, поскольку столица имеет одну из лучших систем противовоздушной обороны.

"Украина не предоставила подробностей о масштабах повреждений на каждой станции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области вблизи российской границы, были почти полностью разрушены", - добавляет FT.

Как изменилась тактика

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, сейчас главной целью является восстановить как можно больше до октября. Отмечается, что группа потеряла около 80% производства в результате ударов, а 5 теплоэлектростанций были вынуждены остановить работу. Тимченко отметил, что сейчас есть план по восстановлению не менее 50% поврежденных энергоблоков в случае отсутствия дальнейших атак. В то же время если бы не теплая погода и импорт энергии из Европейского союза (ЕС) - Украина могла бы пережить еще большие отключения, чем в прошлом году.

Тимченко пояснил, что в прошлом году страна-террорист атаковала электроподстанции и трансформаторы по всей стране, но сегодня ракеты нацелены на электростанции в отдельных регионах, чтобы "уничтожить их полностью, потому что восстановить за короткое время невозможно".

Как отметила руководитель отдела коммуникаций "Укрэнерго" Мария Цатурян, россияне применяют против пяти-шести энергетических объектов в одном регионе то же количество ракет, которое применялось во время массированных ударов в 2022-2023 годах. "Укрэнерго" может защитить меньшие подстанции защитными сооружениями, но не большие электростанции, восстановление которых требует месяцев или лет.

Еще одним отличием от прошлогодних ударов является то, что Россия начала применять дорогие высокоточные баллистические ракеты. Глава парламентского комитета Украины по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, что во время недавней атаки на угольную электростанцию террористы применяли баллистические ракеты стоимостью 100 миллионов долларов.

По словам представителя украинской военной разведки Андрея Черняка, враг также применяет большое количество БпЛА в качестве более дешевого способа поражения, например, трансформаторов.

"Мы ожидали атаки в начале зимы, но сейчас мы видим, что ракеты, которые они использовали, были недавно изготовлены", - заявил Черняк и добавил, что, согласно оценкам, враг имеет достаточно ракет для еще одной или двух атак.

Герус отметил, что последствия атак удается смягчить благодаря:

импорту электроэнергии из ЕС;

отечественным солнечным электростанциям;

теплой погоде.

Обстрелы энергетики

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак самая тяжелая ситуация в Харькове и области, где были сильно повреждены Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5.

Кроме того, во время атаки 22 марта, которая стала самым масштабным ударом по энергетике за время войны, были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ. Однако в Минэнерго отмечают, что пока речь не идет об отключении света для всей страны.