РФ жертвует 400 солдатами ради захвата 1 квадратного км украинской земли, - Умеров

В ходе выступления на сегодняшнем 18-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое проходит в формате онлайн 23 ноября, чиновник отметил, что РФ отправила насмерть тысячи солдат.

"Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на один квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи (прошлое заседание "Рамштайн" состоялось 22 ноября 2023 - Ред.) Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс", - рассказал Умеров.

Также глава МОУ высказался относительно "стратегических" результатов вражеских наступлений, в частности прокомментировал ситуацию в Бахмуте и Марьинке.

"Вряд ли можно считать достижением то, что огромная военная промышленность России, вся армия агрессора круглогодично захватывала руины двух городов - Бахмута и Марьинки", - сказал он.

Вместе с тем, Умеров отметил, что противник не прекращает наступательных действий по всей линии фронта и по всей Украине.

"Противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы. Несмотря на свои ресурсы и преимущество в производстве оружия, Россия не приблизилась к своим стратегическим целям. Вся российская военная машина работает в полную силу, чтобы атаковать маленькие украинские села", - сказал министр.

Глава Минобороны добавил, что при этом даже при шестикратном артиллерийском преимуществе россияне не смогли достичь "хоть какого-то существенного результата".

"Представьте, как бы изменилась ситуация на поле боя, будь пропорции 1 к 1. Поэтому для Украины крайне важна ваша постоянная поддержка и увеличение пакетов военной помощи", - заявил он.

Ситуация на фронте 23 января

Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба ВСУ, в Украине на фронте за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки россиян у поселка Тернов в Донецкой области, а также штурм врага на Херсонском направлении.

Также напомним, что потери РФ в полномасштабной войне против Украины по состоянию на утро 23 января составили 960 кафиров, а общее количество потерь росармии достигло почти 378 тысяч военнослужащих.