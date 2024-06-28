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В РФ хотят вернуть смертную казнь: достаточно лишь указа Путина

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь. Он заявил, что для этого достаточно указа российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

По словам Бастрыкина, в его стране в отдельных случаях все же следует применять смертную казнь. В частности, он вспомнил советские времена, когда смертную казнь молили назначить за убийство нескольких людей.

"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни… Теракт в Крокус Сити Холли, 144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех человек могла быть назначена смертная казнь так эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы", - сказал он.

Он также рассказал, что о возвращении смертной казни говорил с юристами, и они сказали, что для ее возвращения необходимо изменять законы в России. Однако сам Бастрыкин считает, что для этого достаточно будет указа Путина.

Напомним, ранее Бастрыкин заявлял, что Россия отправила на фронт в Украине около 10 тысяч иммигрантов, недавно получивших гражданство, после активизации усилий по принудительному военному учету среди своих новых граждан.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация