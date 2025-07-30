РФ осуществила более 10 тысяч химатак по ВСУ: СБУ передала данные преступлений в Гаагу

По данным следствия, российские подразделения систематически используют аэрозольные гранаты с ядовитыми веществами CS и CN, а также ампулы с хлорпикрином.

Основная цель - выманить украинских бойцов с позиций под огонь.

"Больше всего фактов применения такого оружия агрессором зафиксировано на восточном фронте, а также во время вражеских ударов по Никопольскому району Днепропетровщины", - сообщили в СБУ.

Как атакует РФ

Оккупанты сбрасывают химбоеприпасы с FPV-дронов - вещества поражают глаза и дыхательные пути военных. Такие действия нарушают международное право, в частности Конвенцию о запрещении химического оружия от 1993 года.

Нарушение международного права

Использование химического оружия запрещено Конвенцией ООН о запрещении химического оружия 1993 года, которую Россия ратифицировала. Тем не менее, агрессор систематически игнорирует эти нормы.

С целью документирования военных преступлений СБУ передала образцы вещественных доказательств в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Лабораторные исследования подтвердили факты применения токсичных веществ Россией.

В ответ Совет ЕС ввел санкции против подразделений Вооруженных сил РФ, которые отвечают за разработку и применение химического оружия, в частности войск радиационной, химической и биологической защиты, а также научно-исследовательских институтов Минобороны РФ.

Расследование и ответственность

В рамках уголовного производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) СБУ ведет досудебное расследование.

В декабре 2024 года было сообщено о заочном подозрении генерал-лейтенанту Игорю Кириллову - начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, который несет ответственность за массовое применение химического оружия.

Служба безопасности отмечает, что продолжаются комплексные мероприятия с целью привлечения к ответственности всех причастных к этим преступлениям, включая военно-политическое руководство страны-агрессора.