РФ увеличивает экспорт дизтоплива в страны Латинской Америки из-за санкций G7, - Reuters

Россия увеличила экспорт дизельного топлива в Бразилию и другие страны Латинской Америки после эмбарго на поставки в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Россия долгое время была основным поставщиком дизельного топлива в Европу, где нефтеперерабатывающие заводы не производят достаточного количества топлива для удовлетворения внутреннего спроса дизельными автомобилями. Но полное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты с 5 февраля перевело экспорт российского дизельного топлива в Азию, Африку, Ближний Восток" - говорится в материале.

В прошлом месяце Россия отправила более 580 000 тонн в Южную Америку, из которых около 440 000 тонн направляются в Бразилию, еще 140 000 тонн предназначены для Панамы, Уругвая и Кубы.

Reuters пишет, что вся поставка дизельного топлива из подконтрольных России портов в Бразилию в январе-марте 2023 года составила 663 000 тонн после 74 000 тонн за весь 2022 год.