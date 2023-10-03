РФ увеличивает атаки по Украине дронами-камикадзе. Игнат объяснил причины такой тактики

"Почему они увеличивают (атаки, - ред.) "Шахедами"? Потому что это легче, скорее, дешевле. Поэтому они сосредоточились на производстве именно ударных БПЛА. Ракеты быстро не удастся изготавливать. Тем более, если санкции будут усиливаться, а главное контроль наших партнеров за их соблюдением", - пояснил он, отметив, что технологии, заложенные и в "Шахедах", и в ракетах именно западные.

Спикер также подчеркнул, что не следует считать, что ракеты якобы мало эффективны.

"Ракета летит точно, далеко и быстро. И я бы не сказал, что ее легче сбить. Здесь все в опыте и в силах и средствах, расположенных в том или ином районе. На сегодняшний день противовоздушная оборона сосредоточена на защите объектов критической инфраструктуры, военных объектов городов миллионников и других городов, атакующих враг. Где враг чаще должен потенциально наносить удары, там будет больше сосредоточено сил и средств", - пояснил механизм расположения ПВО Игнат.

Для более полного понимания он привел пример Киева.

"Сколько она (столица, - ред.) потерпела удары за эту войну. Вот именно поэтому нельзя считать, что ракеты легче сбивать. Процент сбивания и "Шахедов", и ракет примерно одинаков. Это разные типы воздушных целей. И для каждой из их есть свои средства, которые должны работать в том или ином городе", - констатировал военный.

Увеличение атак "шахедами" территории Украины

О том, что Россия стала более интенсивно использовать дроны-камикадзе для обстрелов территории Украины Игнат констатировал еще в конце сентября. Тогда спикер отмечал, что враг имеет возможность производить и собственную продукцию, касающуюся ударных беспилотников.

Напомним, в середине августа Минобороны Великобритании заявляло, что Россия почти наверняка начала использование беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (OWA-UAV) собственного производства, основанных на иранских разработках Shahed. Кроме того, как писало CNN, Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может оказать значительное влияние на войну в Украине.