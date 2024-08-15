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РФ увеличила производство оружия для войны, но отложила иностранные контракты, - Британия

Москва, Четверг 15 августа 2024 13:10
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РФ увеличила производство оружия для войны, но отложила иностранные контракты, - Британия Фото: РФ увеличила производство оружия для войны против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия увеличила производство оружия для войны против Украины. При этом российские производители отложили контракты на продажу оружия ключевым международным партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

В своде напомнили, что на днях в Подмосковье прошла выставка оружия "Армия-2024". Обычно мероприятие привлекает российских и иностранных производителей оборонной продукции, но с начала полномасштабной войны РФ против Украины международная посещаемость уменьшилась.

В предыдущие годы это событие проходило вместе с российскими международными армейскими играми, которые в этом году снова были отменены. В этот раз, как отмечает британская разведка, выставка была сосредоточена на привлечении представителей бизнеса из оборонной промышленности, а не на массовую аудиторию.

Выставку посетили российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов, заявивший, что война в Украине - это "вооруженный конфликт между Россией и коллективным Западом".

На выставке также присутствовали представители Беларуси, Ирана и Северной Кореи.

"Российские производители оружия вынуждены увеличить производство, чтобы поддерживать войну в Украине. Некоторые иностранные контракты на продажу ключевым международным партнерам были отложены из-за необходимости снабжать российские силы", - говорится в сводке.

Напомним, в США отказались комментировать российскую выставку вооружения в Подмосковье. Однако Пентагон подчеркнул, что беспокоится о сотрудничестве России с Ираном, КНДР и Китаем. Вашингтон заявил, что следит за этим.

Как сообщало РБК-Украина, на выставке в Подмосковье Иран представил беспилотник Mohajer-10. Что о нем известно - узнайте в нашем материале.

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