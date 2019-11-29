У РФ заявили про затримання росіянки за "шпигунство на користь України"

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила про затримання в Севастополі росіянки, "завербовану українськими спецслужбами для збору секретних відомостей військового характеру". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

У РФ заявили, що росіянка була завербована нібито за завданням Головного управління розвідки Міноборони України.

"ФСБ за підозрою в державній зраді в Севастополі затримала громадянку Росії, яка була завербована українськими спецслужбами і за завданням Головного управління розвідки Міноборони України цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру", - йдеться в повідомленні.

Раніше ФСБ заявиляло про затримання російського військовослужбовця за підозрою в "шпигунстві на користь Україні".

Нагадаємо, начальника російського розвідувального центру в Краснодарському краї, який забезпечував інформацією бойовиків на Донбасі та брав участь у анексії Криму і вербував українців, звільнили через низку службових провалів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ФСБ РФ вербує українців під час відвідин Криму. Для вербування застосовуються методи шантажу, тиску і створення штучних компрометуючих ситуацій.