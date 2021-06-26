У РФ заявили, що видача російських паспортів в ОРДЛО - "наслідок невиконання Мінська"

"Звернули увагу на висловлювання президента України, який звинуватив Росію у видачі жителям Донбасу російських паспортів і порушенні тим самим логіки Мінських угод", - сказано в повідомленні.

За словами Захарової, надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеною гуманітарної мірою "в умовах введеної Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку, згідно з Мінським угодами, він повинен зняти".

"Гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань по Мінським угодами. Більш того, він повністю відповідає міжнародній практиці. Як відомо, свої паспорти жителям України в великих кількостях видають Польща, Угорщина і Румунія", - заявила представник російського міністерства.

Вона підкреслила, що логіку і претензії Володимира Зеленського зрозуміти важко.

"Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень на цей рахунок не встановлюється", - зазначила Захарова.

Раніше Зеленський заявив, що Росія не дотримується логіки Мінських угод, видаючи населенню не підконтрольних Києву територій Донецької і Луганської областей російські паспорти.

"350 - 400 тисяч паспортів - це підтверджені дані. Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає в Мінських домовленостях. Це говорить про те, що вони порушуються з боку Російської Федерації", - підкреслив глава держави.