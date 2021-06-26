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У РФ заявили, що видача російських паспортів в ОРДЛО - "наслідок невиконання Мінська"

Автор: Юлія Струк

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала висловлювання президента Володимира Зеленського про видачу російських паспортів жителям Донбасу. Вона заявила, що видача є наслідком "невиконання Києвом мінських домовленостей".

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

"Звернули увагу на висловлювання президента України, який звинуватив Росію у видачі жителям Донбасу російських паспортів і порушенні тим самим логіки Мінських угод", - сказано в повідомленні.

За словами Захарової, надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеною гуманітарної мірою "в умовах введеної Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку, згідно з Мінським угодами, він повинен зняти".

"Гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань по Мінським угодами. Більш того, він повністю відповідає міжнародній практиці. Як відомо, свої паспорти жителям України в великих кількостях видають Польща, Угорщина і Румунія", - заявила представник російського міністерства.

Вона підкреслила, що логіку і претензії Володимира Зеленського зрозуміти важко.

"Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень на цей рахунок не встановлюється", - зазначила Захарова.

Раніше Зеленський заявив, що Росія не дотримується логіки Мінських угод, видаючи населенню не підконтрольних Києву територій Донецької і Луганської областей російські паспорти.

"350 - 400 тисяч паспортів - це підтверджені дані. Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає в Мінських домовленостях. Це говорить про те, що вони порушуються з боку Російської Федерації", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що мінські угоди по Донбасу спочатку були "ледве живим" документом. Вихід із ситуації можна спробувати знайти на особистих зустрічах з американським лідером Джо Байденом і російським президентом Володимиром Путіним.

Як писало РБК-Україна, Зеленський у кінці липня відвідає США і зустрінеться з президентом Джо Байденом.

Що стосується Путіна, то в Кремлі кажуть про готовність провести таку зустріч, але вона не готується.

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