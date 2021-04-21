RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У РФ заявили, що питання введення миротворців ООН на Донбас не стоїть на порядку денному

Автор: Ігор Литвиненко

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що питання про введення миротворців ООН поки на порядку денному не стоїть. У Москві вважають "єдиним шляхом досягнення миру" на Донбасі Мінські угоди.

Про це заявив глава департаменту міжнародних організацій МЗС Росії Петро Іллічов, якого цитує "Газета.ру".

"Питання введення в Донбас миротворчої місії ООН на порядку денному врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не стоїть", - повідомив Іллічов.

Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність перебування миротворців ООН на Донбасі. За його словами, це допоможе Україні відновити контроль над ділянкою кордону в зоні конфлікту.

Зазначимо, зараз Росія проводить масові збори сил поблизу українських кордонів. При цьому високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хосеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Він також оцінив скупчення російських військ у 150 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Держдумі РФ допустили визнання "ЛДНР" і введення російських військ на Донбас.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНРосійська ФедераціяДонбасмиротворцыагресія РФ
Читайте також
У Росії відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі
Експерти оцінили небезпеку розміщення ракетних систем Росії біля кордонів України
Прогноз погоди