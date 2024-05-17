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В РФ заявили о взрывах в Новороссийске и ударе по порту

Фото: в Новороссийске в России раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Новороссийске (Краснодарский край, Российская Федерация) раздались взрывы в ночь на 17 мая. В районе города якобы работают системы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Под удар, предварительно, попал порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Astra".

В городе прозвучала целая серия взрывов, и по состоянию на полчетвертого ночи известно о по меньшей мере восемь.

Отмечается, что мог быть нанесен удар беспилотниками по местному порту.

В сети были обнародованы кадры с ночными взрывами в Новороссийске, и на ролике можно увидеть вспышки в небе и следы пожара.

"Местные жители сообщают, что целью БПЛА в Новороссийске являются порт и нефтебаза", - пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Позже РосСМИ написали, что порт в этом городе был обесточен.

Взрывы в Новороссийске

Напомним, в этом российском городе Краснодарского края взрывы на разных объектах из-за атаки дронов происходят не впервые.

Так, например, ранее сообщалось, в ночь на 4 августа прошлого года российский портовый город Новороссийск подвергся атаке морских дронов. Сначала взрывы произошли около часа ночи в районе Южной Озериевки, а вторая серия взрывов произошла через несколько часов в Мисхако.

Добавим, тогда источники РБК-Украина сообщали, что в Новороссийске в августе прошлого Силы обороны провели успешную спецоперацию, в результате которой был атакован большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".

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