У РФ заявили про перші випадки зараження людей новим пташиним грипом
У Росії вперше виявили випадки зараження людей пташиним грипом H5N8. Грипом заразилися семеро співробітників однієї з птахофабрик на півдні Росії.
Про це повідомила глава Росспоживнагляду Анна Попова, передає РБК.
Спалах інфекції на фабриці сталася в грудні 2020 року.
"До теперішнього часу в світі не були зареєстровані випадки, коли вірусом грипу птахів H5N8 хворіли люди. У Росії лабораторно підтверджений перший випадок інфікування людини вірусом грипу А, грипу птахів H5N8", - сказала Попова.
Попова зазначила, що у всіх хворих H5N8 хвороба протікала в легкій формі.
Глава Росспоживнагляду запевнила, що, хоча вірус зумів подолати міжвидовий бар'єр і перейти від птиці до людей, але від людини до людини поки він не передається.
Днями у селищі Клавдієво-Тарасове (Бучанський Київської області) виявили вірус пташиного грипу. В області ввели карантин.
Нагадаємо, в грудні 2020 року пташиний грип виявили в селах Новоматвіїське і Кандибине в Миколаївській області. Тоді теж був введений карантин.