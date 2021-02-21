ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У РФ заявили про перші випадки зараження людей новим пташиним грипом

Новость на русском → Росія, Неділя 21 лютого 2021 04:59
У РФ заявили про перші випадки зараження людей новим пташиним грипом Фото: птахофабрика (pexels)
Автор: Даша Харченко

У Росії вперше виявили випадки зараження людей пташиним грипом H5N8. Грипом заразилися семеро співробітників однієї з птахофабрик на півдні Росії.

Про це повідомила глава Росспоживнагляду Анна Попова, передає РБК.

Спалах інфекції на фабриці сталася в грудні 2020 року.

"До теперішнього часу в світі не були зареєстровані випадки, коли вірусом грипу птахів H5N8 хворіли люди. У Росії лабораторно підтверджений перший випадок інфікування людини вірусом грипу А, грипу птахів H5N8", - сказала Попова.

Попова зазначила, що у всіх хворих H5N8 хвороба протікала в легкій формі.

Глава Росспоживнагляду запевнила, що, хоча вірус зумів подолати міжвидовий бар'єр і перейти від птиці до людей, але від людини до людини поки він не передається.

Днями у селищі Клавдієво-Тарасове (Бучанський Київської області) виявили вірус пташиного грипу. В області ввели карантин.

Нагадаємо, в грудні 2020 року пташиний грип виявили в селах Новоматвіїське і Кандибине в Миколаївській області. Тоді теж був введений карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація Грип
NEWS
Блокпости, мобільний госпіталь і "червона зона": на Прикарпатті спалах COVID
Блокпости, мобільний госпіталь і "червона зона": на Прикарпатті спалах COVID
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ