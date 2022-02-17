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У РФ заявили, що перші підрозділи армії з Криму повернулися на бази

Автор: Валерія Поліщук

Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що перші підрозділи російської армії з Криму почали прибувати на свої бази. При цьому він додав, що йде розробка графіка повернення підрозділів Збройних сил РФ в пункти постійної дислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Сьогодні військові ешелони з важкою військовою технікою підрозділів Південного військового округу, які відпрацьовували завдання на полігонах в Криму, перекинуті залізничним транспортом на відстань понад півтори тисячі кілометрів в пункти постійної дислокації в Чеченській республіці і в Республіці Дагестан", - заявив він.

За словами Конашенкова, залізничні ешелони з бронетехнікою танкової армії Західного військового округу повертаються в свої військові гарнізони в Нижегородській області.

При цьому підрозділи матеріально-технічного забезпечення Західного військового округу вночі прибули в пункт постійної дислокації в Дзержинськ Нижегородської області.

Нагадаємо, напередодні російська сторона оголосила про часткове відведення військ, але українська розвідка не побачила жодних доказів цього.

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