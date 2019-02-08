У РФ заявили про намір США змусити Європу купувати газ

РФ переконана в тому, що в "Північному потоці-2" ЄС зацікавлений як споживач газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении США заставить страны Европы покупать их газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его ловам, в Кремле осведомлены о дискуссиях внутри Европейского союза по поводу проекта строительства газопровода "Северного потока-2".

"Нужный для России и для всего ЕС проект постоянно подвергается нападкам третьих стран, точнее США. США занимают позицию, несовместимую с понятием честной конкуренции, пытаясь вынудить европейских партнеров приобретать более дорогой при нынешней конъюнктуре, на 30% дороже, газ из США", - указал он.

Песков заявил, что среди европейских стран нет единства по вопросу юридического регулирования работы российского газового проекта.

Он отметил, что в РФ убеждены в том, что в газопроводе ЕС заинтересован как потребитель газа.

Напомним, сенаторы от Республиканской и Демократической партий США обнародовали в четверг, 7 февраля, резолюцию, в которой призвали прекратить строительство газопровода "Северный поток-2".

Накануне газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта "Северный поток-2".

Позже МИД Франции распространил сообщение о намерении Франции поддержать изменение газового законодательства Европейского союза так, чтобы его действие распространялось на российский газопровод "Северный поток-2".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода "Северный поток-2".