В РФ заявили, що Гриб припинив голодування

Фото: Павло Гриб (twitter.com informHR)

Батько Гриба не підтвердив цю інформацію

Голова Громадської спостережної комісії в Ростовській області Леонід Петрашіс повідомив, що український політв’язень, який незаконно засуджений в Російській Федерації до 6 років ув’язнення, Павло Гриб припинив голодування, яке було ним оголошено 25 березня після оголошення вироку суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

"Гриб 29 березня написав заяву про припинення голодування. До цього керівництво СІЗО роз'яснило йому можливі наслідки голодування. Мабуть, за кілька днів без їжі він їх уже частково відчув", - заявив Петрашіс.

Він повідомив, що в даний час Павло Гриб має "задовільне" самопочуття.

У той же час батько Гриба повідомив, що у нього немає інформації стосовно цього.

"Я чув про це... в мене немає інформації. Я виходив туди, на суспільно-наглядову комісію у Ростовській області, там немає інформації, і в МЗС немає інформації стосовно цього", - заявив Ігор Гриб у коментарі Громадському.

Раніше РБК-Україна повідомляло, представництво ЄС в ОБСЄ закликало РФ допустити лікарів до Гриба. У заяві йдеться, що ЄС очікує, що Гриб буде негайно звільнений і "отримає доступ до спеціального лікування, якого потребує".