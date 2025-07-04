В РФ заявили об атаке дронов в Ростовской области и Подмосковье

В Ростовской области беспилотные удары были нанесены по нескольким городам. В городе Азов, по словам губернатора, повреждены несколько автомобилей, выбиты окна в жилых домах, а обломки одного из дронов упали на местный стадион.

В поселке Долотинка, по информации российских чиновников, дрон разрушил многоквартирный дом - упала плита перекрытия, погибла пожилая женщина. Из здания эвакуировали 20 жителей.

В свою очередь глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова сообщила об атаке дронов и в Подмосковье. По словам местных жителей, в районе микрорайона Звездочка прозвучало по меньшей мере четыре взрыва, а около пяти утра слышали звук двигателей беспилотников. В результате атаки, как заявляют власти, повреждена подстанция.