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У РФ заявили, що 27 російських дипломатів покинуть США в січні

Автор: Наталья Скороход

Ще 27 російських дипломатів і їхні сім'ї покинуть США 30 січня 2022 року. Таку заяву зробив посол Росії в США Анатолій Антонов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, 27 російських дипломатів будуть вислані з США вже 30 січня.

"Наші дипломати висилаються... Велика група моїх товаришів, 27 осіб з сім'ями, покине нас 30 січня... Ми зіткнулися з серйозною нестачею кадрів", - заявив Антонов.

За даними МЗС Росії, станом на 29 жовтня в США як працювали близько 200 російських дипломатів, у тому числі співробітники російського представництва при ООН.

Посольство США в Москві припинило обробку недипломатичних віз цього року і додало росіян до списку "бездомних громадян", які можуть подавати документи на отримання візи в третіх країнах.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ РФ Захарова заявила, що 55 дипломатів покинуть США в найближчі місяці.

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