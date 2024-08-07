РФ заявила о "прорыве" границы, а Гаррис избрала кандидата в вице-президенты: новости за 6 августа

Россияне продолжают жаловаться на "бои" в Курской области. А Камала Гаррис решила, что в случае ее победы на выборах вице-президентом станет губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 6 августа, – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Силы ПВО сбили 4 ракеты (две баллистические и две х-59), а также 15 "Шахедов". Из-за падения обломков в Киевской области есть повреждения.

Это должно быть тенденцией. Зеленский заявил, что за июль Украина использовала больше дронов, чем РФ.

В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин

Авария произошла на улице Глубочицкой. По словам очевидцев, трамвай на полной скорости врезался около 10 автомобилей и остановился только когда врезался в другой трамвай.

КГГА сообщает, что предварительно пострадали шесть человек. Пока им оказывают медицинскую помощь. Полиция тем временем предупреждает, что движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Трамваи №№ 14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного.

В Украине отменили отключение света части бизнеса: о чем идет речь

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, правительство приняло постановление, согласно которому графики отключений света не будут действовать на бизнес, использующий более 80% электроэнергии собственного производства.

"Таким образом, государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической устойчивости", - отметил премьер.

Совет ЕС дал "зеленый свет" первому траншу в рамках кредита для Украины

Киев получит около 4,2 млрд евро после того, как Европейский Совет одобрил первую регулярную выплату грантов и кредитов в рамках Фонда ЕС для Украины.

Решение Рады подтвердило, что Украина выполнила необходимые условия и реализовала реформы, предусмотренные программой Ukraine Facility для получения этих средств.

РФ хочет нарастить войско, поэтому демобилизация для нас проблематична, - Вениславский

По словам народного депутата, члена Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, говорить о возможности демобилизации в Украине пока очень проблематично. Особенно потому, что ситуация на фронте остается сложной и Россия планирует увеличить свои оккупационные силы.

"По моей информации, такого законопроекта (от правительства – ред.) на данный момент нет. И я бы не был чрезмерно оптимистом и не ожидал бы его в ближайшее время", - добавил Вениславский.

Кандидатом Гаррис в вице-президенты стал губернатор Миннесоты Уолз

Кандидат в президенты США от демократов Камала Гаррис решила, что в случае ее победы на выборах вице-президентом станет губернатор Миннесоты Тим Уолз.

"Я с гордостью объявляю, что попросила Тима Волза стать моим партнером на выборах", – написала Гаррис.

Из-за запрета США бить ATACMS по аэродромам РФ, россияне успели эвакуировать Су-34, - Forbes

Этим летом у Украины была уникальная возможность атаковать российскую авиабазу "Мальшево" и уничтожить там российскую авиацию. Однако Соединенные Штаты Америки не разрешили использовать для удара ATACMS, пишет Forbes.

В РФ "не без потерь". Что известно о "прорыве" границы в Курской области на вечер

Россияне продолжают жаловаться на "бои" в Курской области, якобы начавшиеся 6 августа утром. Появились слухи об уничтожении российской авиации и ликвидации личного состава.

Более подробно с актуальной информацией о ситуации в Курской области можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Во Франции считают, что НАТО не сможет ответить на нападение России, - Politico

В НАТО понимают, что в случае нападения с востока союзники столкнутся с проблемами опрокидывания тяжелой техники и войск из-за "административных проволочек". Генерал также напомнил, что в начале 2022 года Европа действительно осознала, насколько сложным может быть процесс перемещения техники.

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