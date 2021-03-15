РФ заявила про "зазіхання на її територіальну цілісність" через "Кримську платформу"

В МЗС Росії заявили, що Москва розглядатиме участь будь-яких країн і організацій в ініціативі "Кримська платформа" як недружній щодо РФ крок, як "пряме зазіхання на її територіальну цілісність".

Про це сказала представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє прес-служба російського зовнішньополітичного відомства.

Вона заявила, що всі зусилля Києва щодо повернення Криму нібито "є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації".

"Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу "Кримська платформа", як недружній щодо Росії крок, як пряме зазіхання на її територіальну цілісність", - йдеться в повідомленні.

МЗС РФ закликав Київ, а також "інші держави, які підтримують українські ініціативи, до поваги до законного вибору жителів Криму і дотримання територіальної цілісності Російської Федерації".