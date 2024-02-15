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РФ завозит в Бердянск представителей Кавказа и Дальнего Востока, - ГВА

Архивное фото: РФ завозит в Бердянск представителей Кавказа и Дальнего Востока (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти РФ пытаются создать иллюзию жизни в оккупированном Бердянске и завозят туда представителей Кавказа и Урала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны и оккупации юга Украины из Бердянска выехало более 50% жителей

"Однако город не выглядит пустым - вместо местных жителей его заполонили российские военные и заробитчане, которые приехали в поисках "лучшей жизни". Среди них немало представителей Кавказа, Урала, Зауралья, Дальнего Востока и т.д.", - пишет администрация.

Почему россияне едут на оккупированные территории

В ГВА сообщили, что так называемых гастролеров заманивают рабочими местами, "выгодными" условиями и "новыми возможностями" оккупированных регионов. 

В частности накануне российские власти сообщили, что кремлевский диктатор Владимир Путин требует внедрить систему льготного ипотечного кредитования и на захваченную часть Запорожской области. 

Таким образом, оккупанты планируют не просто предоставить временное жилье заробитчанам, но и заставить их остаться на захваченных территориях.

"Донецкий сценарий"

Несмотря на то, что в Бердянск на обычную работу приезжают жители преимущественно бедных регионов РФ, льготный кредит для них - едва ли не единственная возможность получить собственное жилье. 

"Таким образом во временно оккупированном Бердянске россияне пытаются повторить так называемый "Донецкий сценарий". Имеется в виду, что захватчики стремятся искусственно увеличить процент "русского" в городе, чтобы нарисовать очередную картинку "массовой поддержки" режима РФ", - добавила Галицина.

Ситуация в Бердянске

Вчера глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне в оккупированных Мелитополе и Бердянске похищают людей прямо посреди улиц. А затем вносят их в "список экстремистов и террористов".

Также во временно оккупированном Бердянске 10 февраля ушел из жизни местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, который одним из первых наладил сотрудничество с российскими захватчиками.

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