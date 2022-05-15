У РФ завели за 2 місяці майже 2 тисячі справ про "дискредитацію" армії

У Російській Федерації було порушено майже 2 тисячі адміністративних справ за статтею про "дискредитацію" збройних сил, яка була введена в березні. З цією статтею пов'язане переслідування противників війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний проект " ОВД-Инфо ".

При підрахунках правозахисники збирали дані з сайтів судів, системи Дас "Правосуддя", прес-релізів МВС і з повідомлень, які надходили на їх гарячу лінію. Після загальної компіляції були виключені дублі. У підсумку вийшло 1933 справ за "20.3.3 КпАП про дискредитацію ЗС РФ".

"Хоча статтю запровадили тільки в березні, її застосування вже стало всеросійською практикою: поліція не виявила "дискредитації" тільки в Чечні (дивно), Тиві та Магаданській області", - зазначається в повідомленні.

Також був представлений рейтинг регіонів-лідерів у таких справах. У ньому є відомості й про територію тимчасово окупованого РФ українського Криму, де силовики завели 56 протоколів про "дискредитацію" армії окупантів. Нижче - список топ-"порушників":

Москва - 295

Санкт-Петербург - 103

Краснодарський край - 92

Калінінградська область - 76

Томська область - 60

Українська Автономна Республіка Крим, нині окупована РФ - 56

Пермський край - 53

Нижегородська область - 50.

Російські силовики виписали за ці два місяці штрафи за даною статтею на загальну суму 19 949 000 рублів (середня сума штрафу становить 34 218 рублів).

Нагадаємо, що в російському адміністративному кодексі була введена стаття "про дискредитацію ЗС РФ" через кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну. Її стали застосовувати, як правило, щодо громадян, які виступають проти військової агресії Кремля. Додамо, що за повторну "дискредитацію" росіянам загрожує вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність.