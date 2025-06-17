РФ нанесла удар по Киеву ракетой с кассетными боеприпасами

Кличко сообщил, что после утренней атаки на столицу экстренные службы обнаружили остатки кассетных боеприпасов.

По его словам, российские войска используют эти снаряды для максимального поражения гражданского населения.

"На столичных Нивках сейчас экстренные службы находят вот такие части кассетных боеприпасов. Нацполиция собрала пули - это элементы кассетной начинки ракеты, которые предназначены для массового поражения людей", - отметил Кличко в видеообращении.

Он подчеркнул, что подобные обстрелы мирного города ничем иным, как геноцидом, назвать нельзя.

"Сделать все для того, чтобы погибло максимальное количество людей, используют такие снаряды атакуя мирный город", - сказал он.