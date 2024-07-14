РФ нанесла удары под Днепром и Кривым Рогом: начались пожары, есть раненая

Российские войска в ночь на 14 июля атаковали два района Днепропетровской области дронами и ракетами. Начались пожары, пострадала женщина.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"В ночь на 14 июля враг совершил ракетную атаку на Днепровский район. Из-за чего произошло возгорание. Спасатели пожар ликвидировали", - рассказал он.
Кроме того, по словам главы ОВА, укрощали спасатели огонь и в Криворожском районе.
"В результате атаки БПЛА там загорелась трава. К сожалению, пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома. В районе повреждены 2 частных дома", - добавил Лысак.
После 00:00 воскресенья, 14 июля, в Днепре и Запорожье раздались взрывы. В регионах была объявлена тревога. Причиной стала активность российской авиации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.