ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ нанесла ракетный удар по Краматорску и повредила медицинское учреждение (фото)

Новина українською →
Краматорск, Среда 25 января 2023 17:42
РФ нанесла ракетный удар по Краматорску и повредила медицинское учреждение (фото) Фото: РФ нанесла ракетный удар по Краматорску и повредила медицинское учреждение (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 25 января, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате вражеской атаки есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"Сегодня очередной ракетный удар нанесли оккупанты по медицинскому учреждению в Краматорске", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что также повреждения получили 4 частных дома.

"К счастью, обошлось без жертв", - объяснили в городском совете.

Напомним, до этого оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области 23 января.

Также 20 января россияне совершили обстрел Краматорска. Приоритетом для них было впечатление гражданской инфраструктуры. В результате атаки есть жертвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Краматорск Донецкая область Война в Украине
NEWS
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж