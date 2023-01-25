РФ нанесла ракетный удар по Краматорску и повредила медицинское учреждение (фото)

В среду, 25 января, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате вражеской атаки есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"К счастью, обошлось без жертв", - объяснили в городском совете.

В горсовете добавили, что также повреждения получили 4 частных дома.

"Сегодня очередной ракетный удар нанесли оккупанты по медицинскому учреждению в Краматорске", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области 23 января.

Также 20 января россияне совершили обстрел Краматорска. Приоритетом для них было впечатление гражданской инфраструктуры. В результате атаки есть жертвы.

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