РФ нанесла ракетный удар по Херсонской и Николаевской областям. В ВСУ раскрыли последствия

"Вражеский ракетный террор продолжается. Воздушные тревоги на юге раздаются с интервалом в 5-15 минут протяженностью от часа до 2,5", - рассказали военные.

Херсонская область

Как сообщили защитники, по Херсонской области в субботу интервенты ударили баллистикой по открытым территориям. Вероятно, противник применил "Искандер-М".

В результате атаки пострадавших нет.

Миколаевская область

"Также из акватории Черного моря тактической авиацией направил управляемые авиационные ракеты по инфраструктурным объектам Николаевщины", - говорится в заявлении Сил обороны.

Одну вражескую ракету удалось уничтожить силам и средствам ПВО, однако избежать попадания не удалось, передают военные.

В результате было повреждено законсервированное здание, обошлось без жертв и пострадавших.

Сбитие вражеских воздушных целей на юге

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, в течение сегодняшнего дня силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" были уничтожены:

управляемая авиационная ракета Х-59,

разведывательный беспилотник "Supercam",

ударный БпЛА "Ланцет".

Воздушные обстрелы Украины 30 марта

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 30 марта атаковали Донецкую область четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда.

В общей сложности были зафиксированы пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 9 дронов в пределах: Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Позже днем в Днепровском районе Днепропетровской области украинские защитники уничтожили вражескую управляемую авиационную ракету Х-59.