РФ нанесла ракетный удар по Херсонской и Николаевской областям. В ВСУ раскрыли последствия

Российские захватчики сегодня, 30 марта, нанесли ракетные удары по территории Херсонской и Николаевской областей. Враг применял, в частности, баллистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
"Вражеский ракетный террор продолжается. Воздушные тревоги на юге раздаются с интервалом в 5-15 минут протяженностью от часа до 2,5", - рассказали военные.
Как сообщили защитники, по Херсонской области в субботу интервенты ударили баллистикой по открытым территориям. Вероятно, противник применил "Искандер-М".
В результате атаки пострадавших нет.
"Также из акватории Черного моря тактической авиацией направил управляемые авиационные ракеты по инфраструктурным объектам Николаевщины", - говорится в заявлении Сил обороны.
Одну вражескую ракету удалось уничтожить силам и средствам ПВО, однако избежать попадания не удалось, передают военные.
В результате было повреждено законсервированное здание, обошлось без жертв и пострадавших.
Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, в течение сегодняшнего дня силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" были уничтожены:
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 30 марта атаковали Донецкую область четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда.
В общей сложности были зафиксированы пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 9 дронов в пределах: Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.
Позже днем в Днепровском районе Днепропетровской области украинские защитники уничтожили вражескую управляемую авиационную ракету Х-59.
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