Это уже третий удар по Одессе сегодня.

Обновлено. "Снова жертва в результате вражеской атаки.

После третьего удара по Одессе погиб человек. Есть также пострадавшие", - добавил впоследствии Лысак.

Около 10:20 стало известно о первом воздушном нападении на город. Враг попал в жилой дом в центре Одессы.

Через несколько минут Лысак сообщил о первой жертве.

"К сожалению, в результате вражеской атаки на Одессу погиб человек. Искренние соболезнования родным и близким", - добавил он.

Позже глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что пострадали семь гражданских. Он также рассказал о последствиях удара.

"Повреждено остекление жилых домов, кафе и магазинов. Загорелся легковой автомобиль, повреждены еще несколько автомобилей. Информация о последствиях атаки уточняется", - написал Кипер.

Позже Лысак сообщил, что количество погибших возросло до двух.

Кипер уточнил, что обе погибшие - женщины. Вскоре стало известно о третьей жертве.

"Среди них - две женщины и мужчина. На месте работают все соответствующие службы. Информация уточняется", - сообщил Кипер.

Вторая атака на центр города

Кроме того, Лысак сообщил о второй атаке на центр Одессы. По его словам, во время нее пострадали жилой дом и учебное заведение.