Российские войска 18 ноября дважды атаковали исторический центр Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской МВА Сергея Лисака в Telegram.
Это уже третий удар по Одессе сегодня.
Обновлено. "Снова жертва в результате вражеской атаки.
После третьего удара по Одессе погиб человек. Есть также пострадавшие", - добавил впоследствии Лысак.
Около 10:20 стало известно о первом воздушном нападении на город. Враг попал в жилой дом в центре Одессы.
Через несколько минут Лысак сообщил о первой жертве.
"К сожалению, в результате вражеской атаки на Одессу погиб человек. Искренние соболезнования родным и близким", - добавил он.
Позже глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что пострадали семь гражданских. Он также рассказал о последствиях удара.
"Повреждено остекление жилых домов, кафе и магазинов. Загорелся легковой автомобиль, повреждены еще несколько автомобилей. Информация о последствиях атаки уточняется", - написал Кипер.
Позже Лысак сообщил, что количество погибших возросло до двух.
Кипер уточнил, что обе погибшие - женщины. Вскоре стало известно о третьей жертве.
"Среди них - две женщины и мужчина. На месте работают все соответствующие службы. Информация уточняется", - сообщил Кипер.
Вторая атака на центр города
Кроме того, Лысак сообщил о второй атаке на центр Одессы. По его словам, во время нее пострадали жилой дом и учебное заведение.
Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне утром ударили по рынку в Златополе Харьковской области.
Пострадали 12 человек, в том числе 11-летний мальчик.
Также мы писали, что за ночь Россия выпустила по Украине 141 ударный дрон. По состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 126 из них.