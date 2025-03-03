РФ нанесла авиаудар по Донецкой области: из-под завалов спасли человека

Россия нанесла авиаудар по Донецкой области. В результате чего частично разрушилось здание предприятия, и под завалами оказался человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧСУкраины.
В результате российского обстрела села Андреевка-Клевцово в Волновахском районе произошло частичное разрушение здания местного предприятия, под завалами которого оказался человек.
Фото: ГСЧС Украины
Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и приняли все необходимые меры для деблокирования пострадавшего.
Пожарные также ликвидировали возгорание в административном и производственном зданиях предприятия.
Во время разбора завалов было вывезено более трех тонн разрушенных строительных конструкций. Благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей удалось спасти жизнь пострадавшему, который сейчас получает необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что ночью Кривой Рог был атакован тремя вражескими дронами-камикадзе, в результате чего повреждены жилые дома, больница и предприятие.