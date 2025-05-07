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РФ нанесла авиаудар по Днепропетровской области: есть раненые, повреждены дома и электросети

Среда 07 мая 2025 08:48
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РФ нанесла авиаудар по Днепропетровской области: есть раненые, повреждены дома и электросети Фото: Авиаудар РФ по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла авиаудар по Днепропетровской области. Пострадали восемь человек, повреждены дома и инфраструктура.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Вечером 6 мая российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБами) по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области.

В результате атаки ранения получили восемь мирных жителей. Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также зафиксированы разрушения - повреждены по меньшей мере 12 частных домов, газопровод и линии электропередач.

Кроме того, оккупанты обстреляли Никопольский район: под огнем оказались райцентр и Покровская громада.

Обстрелы в Украине

Напомним, что сегодня ночью враг атаковал энергетическую и другую инфраструктуры Запорожья. Десятки тысяч жителей остались без света.

В результате атаки был разрушен частный дом, а 7 многоэтажек и 14 частных домов - пострадали. Повреждения получили и объекты инфраструктуры, в том числа критическая.

Кроме того, РФ сегодня ночью атаковала Киев. В результате атаки в складских помещениях возник пожар. Его площадь составляла около 300 квадратных метров.

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