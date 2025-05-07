РФ нанесла авиаудар по Днепропетровской области: есть раненые, повреждены дома и электросети
Россия нанесла авиаудар по Днепропетровской области. Пострадали восемь человек, повреждены дома и инфраструктура.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Вечером 6 мая российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБами) по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области.
В результате атаки ранения получили восемь мирных жителей. Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Также зафиксированы разрушения - повреждены по меньшей мере 12 частных домов, газопровод и линии электропередач.
Кроме того, оккупанты обстреляли Никопольский район: под огнем оказались райцентр и Покровская громада.
Обстрелы в Украине
Напомним, что сегодня ночью враг атаковал энергетическую и другую инфраструктуры Запорожья. Десятки тысяч жителей остались без света.
В результате атаки был разрушен частный дом, а 7 многоэтажек и 14 частных домов - пострадали. Повреждения получили и объекты инфраструктуры, в том числа критическая.
Кроме того, РФ сегодня ночью атаковала Киев. В результате атаки в складских помещениях возник пожар. Его площадь составляла около 300 квадратных метров.
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