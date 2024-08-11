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РФ применила по Украине более 30 ракет и 800 КАБов за неделю, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

За последнюю неделю РФ запустила по Украине более 30 ракет и 800 КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Только за одну эту неделю российская армия ударила более 30 ракетами и более 800 управляемыми авиабомбами", - рассказал он.

По словам президента, у россиян нет никаких географических ограничений на применение такого оружия - с первых дней полномасштабной войны вся территория Украины под угрозой постоянных ударов.

"Украинцы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают с системами ПВО и боевой авиацией. Но чтобы действительно остановить российский террор, мы нуждаемся не только в полноценном воздушном щите, который защитит все наши города и общины, но и сильных решений партнеров - решений, которые снимут ограничения на наши защитные действия", - отметил Зеленский.

Он добавил, что если у украинской дальнобойности не будет лимитов, эта война точно получит лимит - украинцы реально приблизят ее справедливое завершение.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 11 августа российские войска атаковали Украину 57 дронами-камикадзе и ракетами производства КНДР.

В частности, северокорейская ракета, вероятно, атаковала Киевскую область. В Броварском районе погибли мужчина и его 4-летний сын.

В общей сложноссти РФ запустила четыре баллистические ракеты. ПВО сбила все дроны.

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