РФ применила по Украине более 30 ракет и 800 КАБов за неделю, - Зеленский

"Только за одну эту неделю российская армия ударила более 30 ракетами и более 800 управляемыми авиабомбами", - рассказал он.

По словам президента, у россиян нет никаких географических ограничений на применение такого оружия - с первых дней полномасштабной войны вся территория Украины под угрозой постоянных ударов.

"Украинцы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают с системами ПВО и боевой авиацией. Но чтобы действительно остановить российский террор, мы нуждаемся не только в полноценном воздушном щите, который защитит все наши города и общины, но и сильных решений партнеров - решений, которые снимут ограничения на наши защитные действия", - отметил Зеленский.

Он добавил, что если у украинской дальнобойности не будет лимитов, эта война точно получит лимит - украинцы реально приблизят ее справедливое завершение.