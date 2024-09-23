РФ применяет для атак на Покровском направлении тактику малых групп, выживает 10%, - Bild

Российские войска используют тактику малых групп при атаке на Покровском направлении. Они для штурмов собираются по 50-100 человек.

По данным издания, применяя такую тактику, россияне пытаются закрепиться на окраине города Селидово для дальнейшей атаки.

Как сообщил источник издания, при всех попытках противник не может дойти до своего последнего района накопления и собрать там необходимые для наступления силы. Именно поэтому последние дни россияне пытаются атаковать флангами и обойти Селидово с двух сторон.

Украинские бойцы ежедневно обнаруживают там от 100 до 200 российских военных, после чего наносят по ним огонь. Именно поэтому до последнего укрепрайона перед Селидовым доходят 5-10%. Остальные погибают, или испытывают тяжелые ранения.

"Кто зашел на нашу землю, кто зашел в наши районы ответственности, уже живым не идет. Малыми группами они нас сейчас взять тоже не могут. Технику пытались использовать – дошло до того, что мы затрофеили у них танк T-72Б3, чем их очень разозлили. Теперь они пытаются взять нас флангами.

Ситуация в Покровске

Покровское направление остается одной из самых горячих точек фронта, где каждый день происходит большое количество боевых действий. Из-за постоянных российских обстрелов город регулярно сталкивается с перебоями в поставках электричества и воды, что усложняет повседневную жизнь местных жителей и работу критических служб. Несмотря на тяжелые условия, в Покровске все еще проживают около 16 тысяч человек, хотя процесс эвакуации продолжается.