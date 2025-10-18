В РФ зарплаты заключенных превышают доходы учителей, - СВРУ

В разведке сообщили, что в 2019 году осужденные в среднем получали 14,7 тысяч рублей, а в 2025 году уровень доходов достиг 33 тысяч. То есть, произошел рост на 25%.

"Для сравнения: в 73 регионах учителя получают меньше минимального уровня оплаты труда в 22 440 рублей", - говорится в сообщении.

В СВРУ отметили, что школьная система РФ страдает от дефицита более 250 тысяч педагогов. В частности, треть учителей уже старше 50 лет, а молодые специалисты прекращают сотрудничество из-за низкой заработной платы и перегрузки. Таким образом, образовательная инфраструктура в РФ деградирует, а статус учителя обесценивается.

"Рост зарплат заключенных официально объясняют сотрудничеством бизнеса с системой исполнения наказаний. Государство пытается использовать колонии как экономический ресурс, обещая "не ГУЛАГ, а новые условия" для заключенных, которые должны заменить трудовых мигрантов. Но бизнес сталкивается с низкой квалификацией и высокой текучестью кадров", - пишут в разведке.

Также разведчики объяснили еще одну проблему. В частности, то, что повышенные зарплаты не останавливают массовую вербовку осужденных на войну против Украины. Потому что для многих заключенных это более выгодный вариант, чем работа в колонии.

Более того, в регионах введены бонусы для сотрудников федеральной службы исполнения наказаний, которые пополняют армию РФ "добровольцами".

"Таким образом, Кремль одновременно поднимает оплату труда заключенным и стимулирует их выход из колоний в воинские части. В результате образовательная система теряет учителей, а экономика - работников. Приоритеты очевидны: вместо инвестиций в будущее страна вкладывает ресурсы в воспроизводство репрессивного аппарата и военной машины", - резюмировали в СВРУ.