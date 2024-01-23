РФ запустила по Украине более 40 ракет разных типов: сколько сбили силы ПВО

Российские террористы ночью и утром 23 января нанесли комбинированный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 вражескую цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Как сообщается, всего зафиксирован 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено:
Также отмечается, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.
Сегодня утром, 23 января, Россия массированно атаковала Украину ракетами из стратегической авиации. Под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград, известно о пострадавших и погибших, в городах произошли пожары и разрушения.
Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов, удар по Киеву был комбинирован. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем - баллистические.
Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.
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