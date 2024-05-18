РФ запустила "Шахеды" по Украине: в каких областях предупреждают об опасности

Как отметили в Воздушных силах, россияне запустили беспилотники сразу по двум направлениям – северному и южному.

"Дроны типа "Shahed" в Херсонской области, курс северо-западный. Дроны типа "Shahed" в Сумской области, курс западный/юго-западный", - говорится в сообщении Воздушных сил.

По состоянию на 23.20 в указанных областях, а также в Николаевской области, уже объявлен сигнал воздушной тревоги.

Обновлено в 00:20.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены на границе Сумской и Черниговской области. Однако они постоянно меняют курс.

Также несколько дронов в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный. На границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

Беспилотники зафиксированы в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный, и из Херсонской области - курсом на Николаевскую.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога





Воздушные атаки РФ

С началом весны Россия усилила свои обстрелы по территории Украины – это связано с тем, что из-за задержки вооружения от западных партнеров украинское ПВО было истощено.

В свою очередь это привело к попаданию РФ по инфраструктуре Украины и разрушению почти 80% энергетических объектов.

В частности, во время последних атак РФ, фиксировались взрывы в Харькове, который больше всего страдает от обстрелов, и Одессе.

Во время последней атаки россиян огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины были сбиты все 13 "Шахедов".