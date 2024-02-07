РФ запустила ракеты из Ту-95МС. В Украине распространяется тревога

"Пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95МС по направлению Каспийского моря", - передали военные.

В свою очередь в ВС предупредили о ракетной опасности и призвали не игнорировать воздушную тревогу в областях, где она объявлена.

"Внимание! Ракетная опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Расширение тревог

Позже сигналы о воздушной тревоге прозвучали и в других областях, а также в Киеве.

"Внимание! Воздушная тревога связана с ракетной опасностью, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте тревогу! Находитесь в укрытиях к отбою", - говорится в объявлении начальника Киевского МВА Сергея Попка в Telegram.

Ракетная атака

Впоследствии в ПС заявили, что первая группа крылатых ракет зафиксирована в Сумской области в направлении Полтавской области.

Воздушные атаки РФ 7 февраля

Напомним, взлет российских Ту-95 был зафиксирован с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ около 03:40. Тогда в ВС предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти утра.

Перед тем в ночь на среду в Украине во многих областях была воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп ударных дронов типа "Шахед".

В частности, вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах. На юге страны работали системы противовоздушной обороны по отражению атаки противника, передавали в Силах обороны.

Отбой тревог из-за "Шахедов" россиян в Украине был объявлен только в 02:40.