RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ запустила четыре КАБа. Появились фото и видео последствий удара по Харькову

Фото: последствия атаки на Харьков 22 июня (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем субботы, 22 июня, нанесла удар по городу Харьков, использовав новейшие боеприпасы УМПБ Д-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По данным Клименко, на местах попаданий по разным адресам работали более 250 спасателей и полицейских. Сейчас коммунальщики и волонтеры помогают разбирать завалы, оказывать помощь пострадавшим.

По состоянию на 18:30 известно о трех погибших, еще 38 ранены.

Синегубов сообщил, что россияне сбросили четыре снаряда УМПБ Д-30 из Белгорода. Подробно о том, что это за бомбы и как Россия использует их – читайте в материале РБК-Украина.

Фото: последствия атаки на Харьков 22 июня (t.me/synegubov)

Авиаудар по Харькову

Сегодня днем в Харькове раздались взрывы. Как выяснилось позже, российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами и попали в жилой дом.

Позже на атаку россиян отреагировал президент Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХарьковВойна в Украине