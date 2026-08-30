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РФ запускает по Украине реактивные дроны с конвейера. "Флэш" назвал количество за месяц

12:30 30.08.2026 Вс
1 мин
Число реактивных "Шахедов", которые Россия запускает по Украине, за месяц резко возросло
aimg Татьяна Степанова
Фото: Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера (wikipedia.org)

Россия запускает по Украине тысячи реактивных Шахедов практически сразу после изготовления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, в июле Украину атаковали около 1500 реактивных "Шахедов", в этом месяце - уже более 2500.

"Реактивные "Шахеды" запускаются по Украине практически прямо с завода", - отметил советник президента.

Фото: t.me/serhii_flash

Россия усилила атаки реактивными дронами на Киев

Напомним, уже четвертый день россияне непрерывно атакуют Киев и Киевскую область реактивными дронами.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Россия запускает в Киев мелкое количество реактивных дронов волнами, чтобы парализовать столицу. На большое количество дронов ресурса у врага нет. Цель - истощать ПВО и население.

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