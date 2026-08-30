РФ запускает по Украине реактивные дроны с конвейера. "Флэш" назвал количество за месяц

Россия усилила атаки реактивными дронами на Киев

Напомним, уже четвертый день россияне непрерывно атакуют Киев и Киевскую область реактивными дронами.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Россия запускает в Киев мелкое количество реактивных дронов волнами, чтобы парализовать столицу. На большое количество дронов ресурса у врага нет. Цель - истощать ПВО и население.