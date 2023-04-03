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Оккупанты усилят антиукраинскую пропаганду в Запорожской области, - ЦНС

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Запорожская область, Понедельник 03 апреля 2023 15:14
Оккупанты усилят антиукраинскую пропаганду в Запорожской области, - ЦНС Фото: Оккупанты усилят антиукраинскую пропаганду в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне решили усилить антиукраинскую пропаганду на оккупированной части Запорожской области и откроют для этого дополнительные "учреждения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Высшее военно-политическое руководство РФ продолжает осуществлять последовательные шаги, направленные на вытеснение украинской идентичности из сознания населения оккупированной части Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты развернули целенаправленную кампанию по навязыванию местному населению российской идентичности и принуждению к интеграции в социально-культурное пространство РФ. Глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Евгений Баринов анонсировал открытие сети "представительств" данного агентства на оккупированной части Запорожской области. По его словам, это "укрепит российскую идентичность и межнациональное единство".

В ЦНС отметили, что деятельность созданных "представительств" Федерального агентства по делам национальностей РФ будет сконцентрирована на привлечении разных социальных групп населения оккупированной части Запорожской области.

Напомним, что похищенных в Украине детей Россия пытается умышленно "обрусеть", рассказывая им об "искусственной стране" и "нацистах". Для российских семей, забирающих к себе на "воспитание" несовершеннолетних, это только вопрос денег.

Россия и Китай четко согласовали свои действия по пропаганде и дезинформации по поводу войны в Украине.

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