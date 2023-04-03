Оккупанты усилят антиукраинскую пропаганду в Запорожской области, - ЦНС

Россияне решили усилить антиукраинскую пропаганду на оккупированной части Запорожской области и откроют для этого дополнительные "учреждения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В ЦНС отметили, что деятельность созданных "представительств" Федерального агентства по делам национальностей РФ будет сконцентрирована на привлечении разных социальных групп населения оккупированной части Запорожской области.

Отмечается, что оккупанты развернули целенаправленную кампанию по навязыванию местному населению российской идентичности и принуждению к интеграции в социально-культурное пространство РФ. Глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Евгений Баринов анонсировал открытие сети "представительств" данного агентства на оккупированной части Запорожской области. По его словам, это "укрепит российскую идентичность и межнациональное единство".

"Высшее военно-политическое руководство РФ продолжает осуществлять последовательные шаги, направленные на вытеснение украинской идентичности из сознания населения оккупированной части Запорожской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что похищенных в Украине детей Россия пытается умышленно "обрусеть", рассказывая им об "искусственной стране" и "нацистах". Для российских семей, забирающих к себе на "воспитание" несовершеннолетних, это только вопрос денег.

Россия и Китай четко согласовали свои действия по пропаганде и дезинформации по поводу войны в Украине.

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