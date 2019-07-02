РФ заплатила внесок у Раду Європи за 2019 рік

Росія внесла внесок до бюджету Ради Європи за 2019 рік. Про це заявив прес-секретар РЄ Даніель Хольтген, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як відомо, російська делегація не сплачувала внески до бюджету Ради Європи з 2016 року і внесла гроші через три роки.

"Факт виплати Росією внеску відповідає тому, що раніше обіцяв зробити російський уряд", - пояснив Хольтген, додавши, що це виплата по всьому році.

Також він уточнив, що в бюджет організації надійшло близько 33 млн євро.

Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європиприйняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.

У свою чергу маршал сенату Польщі Станіслав Карчевський заявив, що сім країн, серед яких Україна і Польща готують спільну резолюцію з рішенням про повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи. Спільну декларацію з рішенням про повернення російської делегації в ПАРЄ готують Польща, Україна, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина і Грузія. Він додав, що найближчим часом представники цих країн обговорять подальші спільні кроки.

Вчора стало відомо, що представники Швеції в ПАРЄ приєдналися до заяви семи країн щодо спільних діях у знак протесту проти повернення Росії.