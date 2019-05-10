РФ зайняла різні позиції в судах по справі українських моряків, - адвокат

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Позиція РФ на слуханнях трибуналу ООН вже зафіксована на папері, підписаної представником російського МЗС

Російська Федерація зайняла дві різні позиції в судах по справі захоплення українських моряків і кораблів. Про це повідомив адвокат Микола Полозов під час брифінгу в Гамбурзі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Стратегія звільнення захоплених моряків передбачає різні інстанції. Таким чином, в цьому трибуналі розглядаються питання, які можуть наблизити питання звільнення моряків. Ми вже відзначаємо, що позиція РФ діаметрально варіюється в залежності від того, в якому органі їй доводиться відповідати", - заявила Полозов.

За його словами, що в різних судах Росія зайняла дві протилежні позиції щодо захоплення українських моряків. Тому можна викрити Російську Федерацію на фальсифікації.

"Тут РФ заявляє, що трибунал не має юрисдикції оскільки мали місце воєнні події, а всередині на російських судах щодо обрання запобіжного заходу вони кажуть, що немає ніяких військовополонених і це була поліцейська операція. Таким чином, не становить праці підловити російські влади на фальсифікації і брехні, яку вони озвучують", - додав він.

Адвокат Ілля Новіков в свою чергу додав, що позиція РФ на слуханнях трибуналу ООН вже зафіксована на папері, підписаної представником російського МЗС.

"Росія подала в цей суд папір з підписом російського МЗС, де вона наполягає на тому, що мав місце військовий конфлікт. Ми отримаємо цю папір, вона офіційно", - додав Новиков.

За його словами, адвокати українських моряків зможуть використовувати другу позицію Росії під час російського суду над українськими моряками з обрання їм запобіжного заходу.

"Коли у вас дві позиції, вони обидві програшні. Так працює суд. Міжнародні суди не є виключенням", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 травня Міжнародний морський трибунал з морського права завершив слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків і кораблів. Голова засідання повідомив, що рішення очікується орієнтовно 25 травня.

Крім того, заступник глави МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання звільнення захоплених РФ українських моряків і повернення трьох військово-морських суден є невідкладним.