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РФ завлекает иностранцев обещаниями "приключений в Европе", а заставляет делать дроны, - SPRAVDI

Россия, Суббота 12 октября 2024 20:33
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РФ завлекает иностранцев обещаниями "приключений в Европе", а заставляет делать дроны, - SPRAVDI Фото: РФ привлекает иностранцев обещаниями, а затем заставляет делать дроны (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне обещают иностранцам "приключение в далекой Европе" и деньги. Однако по приезду в РФ люди вынуждены под видеонаблюдением собирать дроны.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

По данным Центра, Россия уже давно начала вербовку иностранцев и студентов на новый завод в Алабуге (Татарстан). Особый спрос якобы пользуются девушками 18-22 лет из Африки, Азии и Латинской Америки.

"Реклама в соцсетях обещала им бесплатный билет на самолет, деньги и "происшествие в далекой Европе". Для этого им нужно только пройти компьютерную игру и тест на знание русского языка со 100 слов. А по прибытии на место они узнали, что будут собирать дроны для убийства украинцев", - сообщили в SPRAVDI.

При этом в Центре также отметили, что за иностранцами ведется постоянное наблюдение, как на работе, так и в общежитии, невыполнение обещаний по зарплате, ведь им пообещали 700 долларов, а на самом деле выплачивают только 500.

"Действия России потенциально отвечают критериям торговли людьми, если вербовка является мошеннической, а целью - эксплуатация", - заявила по этому поводу представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани

Напомним также, что оккупанты на временно захваченных территориях Украины вербуют студентов, включая несовершеннолетних. В дальнейшем их направляют на стажировку на российском заводе, где производятся иранские беспилотники-камикадзе Shahed.

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