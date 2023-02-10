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РФ останется военно состоятельным противником, даже когда проиграет в Украине, - Пентагон

Фото: В Пентагоне считают, что останется военно состоятельным противником (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия останется военно-способным противником, даже когда проиграет в Украине.

Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джеффа Селдина в Twitter.

"Россия является серьезной угрозой, это хроническая болезнь. Даже когда Россия терпит стратегическое поражение в Украине, она будет оставаться военно состоятельным противником, с которым мы должны правильно оценивать наши планы, операции и возможности, чтобы справиться с ней", - заявила она.

Напомним, украинские военные используют данные, переданные или подтвержденные представителями Пентагона для подавляющего большинства ударов с использованием ракетных систем, предоставленных США.

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