РФ закрила для проведення стрільб район поблизу Керченської протоки

Район буде закрито протягом 18-20 лютого 2019

Российская Федерация (РФ) закрыла район в Азовском море близ Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Как сообщается, согласно морскому предписанию NAVAREA III 0184/2019 Россия закрыла район в Азовском море близ Керченского пролива для проведения стрельб в течение 18-20 февраля 2019 года.

При этом уточняется, что стрельбы будут проходить в западной части Темрюкского залива.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна обеспечить постоянную свободу судоходства в Керченском проливе.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что морской отрасли Украины в целом нанесен ущерб в объеме порядка 10 млрд гривен из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море.