В РФ призвали Путина отстранить Мединского из переговорной группы: "некомпетентный"
Российские активистки требуют отстранить Владимира Мединского с должности главы делегации России на переговорах в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского движения "Наш выход".
Российское движение "Наш выход", основанное женщинами родственников военнопленных, выступило с публичным требованием отстранить Мединского с должности председателя переговорной группы в Стамбуле. Соответствующее обращение активистки направили российскому диктатору Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову.
Причиной стало недавнее публичное утверждение Мединского о том, что договоренности от 2 июня 2025 года по обмену пленными были выполнены. Речь шла об обмене в формате "всех на всех" в двух категориях - молодые военнослужащие до 25 лет, а также тяжелораненые и тяжелобольные. В "Наш выход" заявляют, что это неправда, и возмущены такими заявлениями.
"Если глава переговорной группы не владеет этой информацией - это недопустимо. А если владеет и сознательно искажает реальность - это уже ложь. В любом случае, такой человек не должен представлять Россию в важнейшем гуманитарном вопросе", - говорится в обращении, которое зачитала одна из участниц движения Ирина Кринина.
В движении отмечают, что подобные действия со стороны Мединского подрывают доверие со стороны родственников пленных и вредят переговорному процессу. По их мнению, представитель делегации должен четко понимать важность каждого слова и иметь достоверную информацию.
Кринина также предполагает, что такое поведение может быть не частью общей стратегии Кремля, а результатом личной некомпетентности Мединского или его собственного убеждения в происходящем. В движении надеются, что процесс обменов в упомянутых категориях будет продолжен - не на словах, а на деле.
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле
23 августа состоялась третья встреча украинской и российской делегаций. Одним из результатов переговоров стала договоренность об очередном обмене пленными - на этот раз он должен охватить не только военных, но и гражданских лиц.
После переговоров секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская сторона предложила организовать встречу на высшем уровне - еще до завершения августа.
В частности, инициатива предусматривает участие в переговорах не только президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - но и президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Впрочем, глава российской делегации заявил, что для такой встречи нужна тщательная подготовка. В то же время четкого ответа на украинское предложение он так и не озвучил.
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